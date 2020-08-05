На Харківщині розкрадали гроші на будівництві амбулаторій – СБУ

На Харківщині викрили багатомільйонну корупційну схему під час будівництва центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба СБУ.

«За даними досудового слідства, протиправний механізм діяв за участі посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування та афілійованих до них 14 комерційних структур, у тому числі з ознаками фіктивності», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом 2018-2019 років департамент капітального будівництва Харківської ОДА виділив загалом понад 360 мільйонів гривень для зведення 30 сільських амбулаторій у різних районах області. За результатами місцевих тендерів, ці кошти були перераховані будівельним фірмам і задіяним субпідрядним організаціям. Ініційовані СБУ будівельно-технічні та економічні експертизи показали, що частина із цих коштів була привласнена учасниками оборудки через суттєве завищення вартості та обсягів виконаних робіт.

«Встановлено, що під час зведення лише двох медичних центрів розтрата бюджетних коштів становила понад 1 мільйон гривень. Наразі трьом керівникам підрядних фірм, задіяним в оборудці, оголошено про підозру за ч. 2, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. На майно одного із них накладено арешт, ще одного фігуранта справи оголошено у розшук», - повідомляють у відомстві.

Тривають слідчі дії, встановлюються всі факти розкрадання бюджетних коштів. Перевіряється причетність інших посадовців до протиправної діяльності.

Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині з 50 сільських амбулаторій, які в 2018-му обіцяли звести за рік, почали будувати 30, ввели в експлуатацію лише 7.

На недобудовані 23 амбулаторії регіон наразі коштів не має. Загалом потрібно 50 млн грн, але через секвестр обласного бюджету обласна рада не може їх виділити, щоб одразу профінансувати всі об’єкти. На початку липня в ОДА повідомили про завершення будівництва амбулаторії в с. Савинці Балаклійського району, яку почали будувати в 2018 році.

Фото: пресслужба СБУ