У Рівне закликають поновити пільги на оплату електрики для жителів 30-кілометрової зони АЕС

Рівненська обласна рада закликає керівництво держави поновити пільги щодо оплати електроенергїі для жителів 30-кілометрової зони навколо Рівненської АЕС.

Відповідне звернення до Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів прийнято на позачерговій сесії обласної ради - його підтримали 33 зі 45 присутніх у залі депутатів, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу облради.

«...Рівненська обласна рада стурбована ситуацією, яка виникла після прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1325 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483». Цей урядовий документ встановлює єдину фіксовану ціну на електричну енергію для побутових споживачів, внаслідок чого скасовується знижений тариф для побутових споживачів, які проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій», - йдеться у повідомленні.

На думку депутатів облради, цією постановою порушено статтю 22 Конституції та статтю 12 Закону «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

В останньому, зокрема, визначено, що населення територій, на яких розміщуються підприємства з видобування і переробки уранових руд, ядерні установки, об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, має право на соціально-економічну компенсацію ризику від їх діяльності, у тому числі на пільги з оплати за спожиту електроенергію для населення, яке постійно проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.

У зверненні депутати Рівненської облради наголошують, що свого часу, маючи пільги на електроенергію, жителі зон спостереження АЕС перейшли на системи електричного опалення.

"Підвищення цін, спричинене урядовими новаціями, застало людей у розпал опалювального сезону, рахунки за електроенергію збільшилися в рази, а швидко перейти на інший вид палива люди не можуть", - заявляють депутати.

Вони, зокрема, пропонують внести зміни та доповнення до Закону «Про ринок електричної енергії», статті 12 Закону «Про використання ядерної енергії та радіаційної безпеки», відповідні нормативно-правові акти, якими передбачити населенню, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, відпуск електричної енергії за тарифом у розмірі 70 відсотків від рівня чинного тарифу для відповідної групи населення.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 січня інформував про те, що Кабінет Міністрів напрацював два підходи, які дозволять знизити ціну на газ для населення.

12 січня Шмигаль заявив, що Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб. м.

18 січня Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр. За словами Шмигаля, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Крім того, Шмигаль заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.