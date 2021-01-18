У Дніпрі в День Соборності роздаватимуть «Акт злуки»
Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради, передає Укрінформ.
«Цього року в Україні святкують 102 річницю проголошення Акта злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Уперше молодіжна рада Дніпра ініціювала акцію з поширення примірників цього важливого історичного документа. Роздаватимуть їх на певних локаціях у восьми районах нашого міста», – зазначила заступник директора – начальник управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту гуманітарної політики ДМР Дар’я Біла.
Голова комісії з питань зв’язків та інформаційної роботи молодіжної ради Дніпра Карен Агаджанян зауважив, що до кожного примірника «Акта злуки» учасникам заходу даруватимуть прапорець України.
З переліком адрес, за якими пройдуть заходи, можна ознайомитися на сайті міськради.
22 січня відзначається День Соборності України. У цей день у 1919 р. на Софійському майдані в Києві було проголошено Акт злуки - універсал про об'єднання УНР і ЗУНР у соборну Україну.