У Дніпрі в День Соборності роздаватимуть «Акт злуки»

У Дніпрі 22 січня, у День Соборності України, представники молодіжної ради міста роздадуть тисячу примірників «Акта злуки».

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради, передає Укрінформ.

«Цього року в Україні святкують 102 річницю проголошення Акта злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Уперше молодіжна рада Дніпра ініціювала акцію з поширення примірників цього важливого історичного документа. Роздаватимуть їх на певних локаціях у восьми районах нашого міста», – зазначила заступник директора – начальник управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту гуманітарної політики ДМР Дар’я Біла.

Голова комісії з питань зв’язків та інформаційної роботи молодіжної ради Дніпра Карен Агаджанян зауважив, що до кожного примірника «Акта злуки» учасникам заходу даруватимуть прапорець України.

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З переліком адрес, за якими пройдуть заходи, можна ознайомитися на сайті міськради.

22 січня відзначається День Соборності України. У цей день у 1919 р. на Софійському майдані в Києві було проголошено Акт злуки - універсал про об'єднання УНР і ЗУНР у соборну Україну.