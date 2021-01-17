У Дніпрі вшанували пам’ять захисників Донецького аеропорту

У Дніпрі на території вуличної експозиції Музею АТО пройшов вечір вшанування загиблих захисників Донецького аеропорту.

Захід приурочили до 6-ї річниці завершення оборони летовища, передає кореспондент Укрінформу.

Вшанувати пам’ять героїв прийшли військовослужбовці, волонтери і просто небайдужі мешканці області.

За стійкість і незламність українських захисників Донецького аеропорту назвали «кіборгами». Не витримували бетон та метал, а наші воїни – трималися до останнього. Вони 242 дні захищали від бойовиків стратегічно важливі термінали летовища. На вечорі пам’яті у зв’язку з карантином була обмежена частина людей. Вони ставили свічки у снігові замети. Свічки запалили й на техніці, яка є частиною вуличної експозиції Музею АТО.

На Дніпропетровщині вшанували пам’ять захисників Донецького аеропорту / Фото: Микола М’якшиков, Укрінформ

Заходи з вшанування на Дніпропетровщині влаштовують третій рік поспіль у Музеї АТО, що знаходиться у м. Дніпро на просп. Дмитра Яворницького, 16.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня в Україні відзначається День пам’яті захисників Донецького аеропорту.

Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні: з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. Весь цей час українські військові, добровольці, медики та волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ та проросійським бойовикам, затято відстоюючи малесенький клаптик української землі.