У Житомирі вшанували пам’ять захисників Донецького аеропорту

У Житомирі на Смолянському військовому кладовищі поклали квіти до могил загиблих на Донбасі захисників України.

Про це інформує Житомирська міська рада, повідомляє Укрінформ.

На Смолянському кладовищі вшанували пам’ять полеглих кіборгів / Фото: Житомирська міська рада

«На міському військовому Смолянському кладовищі відбулося вшанування пам’яті полеглих кіборгів покладанням квітів на могили Героїв», - йдеться у повідомленні.

Під час оборони Донецького аеропорту загинули 9 жителів Житомира.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня в Україні відзначається День пам’яті захисників Донецького аеропорту.

Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні: з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. Весь цей час українські військові, добровольці, медики та волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ та проросійським бойовикам, затято відстоюючи малесенький клаптик української землі.