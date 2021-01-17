В Україні запрацювали понад чотири тисячі пунктів обігріву

В Україні під час різкого похолодання розгорнуто 4 227 пунктів обігріву для населення.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Урядовий портал.

Як зазначається, з початку прогнозованого зниження температурних показників рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в регіонах розпочали свою роботу пункти обігріву. Це зроблено з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей.

«Так, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тис. 227 пунктів обігріву, з них місцевим самоврядуванням - 4 тис. 200 стаціонарних пунктів, а ДСНС - 27 мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Тернополі рятувальники розгорнули пересувний пункт обігріву в парку ім. Шевченка.

На території Кіровоградської області підпорядкованими підрозділами Управління ДСНС в області розгорнуто два мобільні пункти обігріву в спеціально відведених місцях - м. Бобринець та смт Онуфріївка.

Усі пункти ДСНС встановлено із дотриманням всіх вимог санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки. Вони забезпечені засобами обігріву на твердому паливі, медичними аптечками та вогнегасниками. У пунктах обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників.

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Пересувні пункти обігріву також базуються на Рівненщині, а саме у Сарнах, Дубно та в обласному центрі.

На Миколаївщині пункти обігріву на базі транспортних засобів будуть курсувати за визначеними маршрутами на території Березанського, Вознесенського та Первомайського районів.

У Запорізькій області встановлено мобільний пункт обігріву на базі 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини у м. Мелітополь.

Водночас на території Луганської області встановлено чотири пункти обігріву на базі наметів у Рубіжному, смт Станиці Луганській, смт Міловому та у Лисичанську.

Ще один модуль, де громадяни можуть зігрітися, облаштовано на КПВВ «Станиця Луганська»

Загалом, упродовж доби, що минула, до пунктів обігріву звернулися 360 осіб, з них 113 - до пунктів ДСНС.

«На звернення органів місцевої влади ДСНС можуть бути додатково розгорнуті пункти обігріву у визначених місцях», - зазначається також у повідомленні.

З адресами пунктів обігріву, розгорнутих на території України, можна ознайомитися тут.