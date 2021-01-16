У Чернігові підприємці автопробігом протестували проти локдауну та РРО

У Чернігові підприємці провели автопробіг проти жорстких карантинних обмежень та введення касових апаратів.

Про це повідомило Суспільне Чернігів, передає Укрінформ.

"У Чернігові підприємці вийшли на автопробіг проти локдауну і введення касових апаратів. Вулицями міста проїхало близько сотні автомобілів. Всі вони були з прапорами та обклеєні листівками з проханням зупинити карантин", - ідеться у сюжеті.

Колона автомобілів проїхала від залізничного вокзалу до "Епіцентру", а звідти завернула на Красну площу. Там підприємці оголосили, що підготували дві резолюції. Одну — до Чернігівської міської ради, іншу — до Президента, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради, в яких просять скасувати РРО і надалі не запроваджувати карантинні обмеження.

У Чернігові підприємці автопробігом протестували проти локдауну та введення РРО \ Фото: suspilne.media

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У коментарях підприємці обурювалися несправедливістю щодо дозволених і заборонених до продажу товарів, а також введенням на ринках касових апаратів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 8 січня почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені по 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19. В ефірі одного з телеканалів 12 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що суворий карантин в Україні необхідно продовжити й після 24 січня, оскільки для цього є всі підстави.

Кабінет Міністрів на засіданні 9 грудня 2020 року продовжив карантин і режим надзвичайної ситуації до 28 лютого 2021 року, а також запровадив додаткові посилені обмеження з 8 до 24 січня включно.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав кореспонденту Укрінформу, що в Україні після припинення дії посилених карантинних обмежень з 25 січня карантин і режим надзвичайної ситуації не буде скасований та діятиме до 28 лютого 2021 року.

Фото, відео: Суспільне Чернігів