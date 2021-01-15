У Чернігові на тарифний протест вийшли півтори сотні людей

У резолюції другого тарифного протесту в Чернігові, який у п’ятницю зібрав приблизно 150 людей, ідеться про необхідність прийняття законів, які в подальшому унеможливлять необґрунтовано стрімке підвищення плати за комунальні послуги.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наголошуємо на терміновій необхідності прийняття законів, які унеможливлять у майбутньому виникнення подібних кризових явищ", - ідеться в документі.

Першим пропонується закон "Про розвиток енергетичної системи України", який визначить принцип ціноутворення на енергоносії та закріпить норму забезпечення населення та бюджетних установ газом вітчизняного видобутку. Другий закон "Про зовнішні та внутрішні запозичення України" має регламентувати використання залучених державою коштів з обов’язковим публічним звітом про це та оцінкою ефективності.

Присутні на мітингу охоче ставили підписи під оприлюдненими ораторами вимогами.

"Тарифний" протест у Чернігові проходив у центральному сквері ім. М. Попудренка без будь-якої партійної символіки та прапорів. Але якщо першу таку акцію 12 січня помітно підтримувала партія "ОПЗЖ", то сьогоднішню - ВО "Батьківщина". Напередодні її представники провели пресконференцію, де ознайомили присутніх із текстом проєкту рішення Чернігівської міської ради про звернення до центральних органів влади з приводу необґрунтованого підвищення тарифів на комунальні послуги для населення.

"Тарифні" протести нині тривають в усіх містах обласного значення Чернігівщини. Відповідні звернення до Києва вже відправили Ніжинська міська рада та Чернігівська ОДА. Окремі політичні партії (зокрема, "Батьківщина" та "Наш край") ініціюють скликання позачергових сесій місцевих рад для ухвалення таких звернень.

Читайте також: Тарифні протести пройшли в Миколаєві

Як повідомляв Укрінформ, 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів. У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 січня інформував про те, що Кабінет Міністрів напрацював два підходи, які дозволять знизити ціну на газ для населення.

12 січня Шмигаль заявив, що Кабмін, зокрема, запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб. м. За його словами, це означає зниження сум у платіжках на понад 30%.

Фото: val.ua