Тарифні протести пройшли в Миколаєві

У Миколаєві відбувся мітинг протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги.

Близько двох сотень мешканців міста, серед яких було чимало людей старшого віку, пікетували облдержадміністрацію з вимогою знизити тарифи на комірне, передає кореспондент Укрінформу.

У Миколаєві городяни протестують проти підвищення тарифів / Фото: Novosti-n.org

Вони тримали в руках плакати: «Народ - не дійна корова», «Припиніть геноцид українського народу», «Досить гнобити народ непомірними тарифами» тощо.

«Із початку цього року у Миколаєві зросли тарифи не лише на газ та його доставку, а й на воду, тепло, електроенергію. Сплачувати все це не реально. Ми вимагаємо від влади знизити ціни на компослуги, хоча б до рівня минулого року», - обурювалися протестувальники.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині, Житомирщині.