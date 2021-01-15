Перевищення амонію в каналі Сіверський Донець-Донбас не впливає на якість питної води - фахівці

У КП «Вода Донбасу» запевняють, що перевищення концентрації амонію вище фонових значень в каналі Сіверський Донець-Донбас не впливає на якість питної води.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в комунальному підприємстві «Компанія «Вода Донбасу».

«Перевищення концентрації амонію вище фонових значень в джерелі - каналі Сіверський Донець-Донбас жодним чином не впливає на якість питної води, так як процес очищення води на фільтрувальних станціях є відкоректованим», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що останні кілька днів серед населення поширюються чутки про погіршення якості питної води, яка подається КП «Компанія «Вода Донбасу», але ця інформація не відповідає дійсності.

У компанії пояснили, що в грудні 2020 року в воді каналу Сіверський Донець-Донбас було зафіксовано збільшення концентрації амонію вище фонових значень, що не є рідкістю для осінньо-зимового періоду.

Беручи до уваги зростання вмісту амонію у воді, що надходить на фільтрувальні станції, були відкориговані технологічний режим і дози реагентів.

Склад води, що надходить на споруди водопідготовки, і питної води контролюється щодня лабораторною службою КП «Компанія «Вода Донбасу» відповідно до чинних гігієнічних вимог.

Епідбезпека питної води забезпечується шляхом її знезараження хлором, залишкові концентрації якого щогодини контролюються на виході зі споруд фільтрувальних станцій, дотримання нормативів на вміст залишкових кількостей вільного і зв'язаного хлору виконується.

Також наголошується, що питна вода, що подається споживачам, відповідає висунутим до неї вимогам з урахуванням нормативів, які підприємство має право використовувати у випадках, пов'язаних з особливими природними умовами. Незвичний запах питної води обумовлений зміною якості води у джерелі водопостачання за гідробіологічними показниками, що викликано погодними умовами - нехарактерним для зимового періоду підвищенням температурних значень. На всіх фільтрувальних станціях як додатковий окислювач органічної речовини на сьогоднішній день застосовується перманганат калію, що в свою чергу може надавати питній воді також додаткове забарвлення. Як повідомляв Укрінформ, КП "Вода Донбасу", що забезпечує поставку води до Донецької області, буде модернізовано протягом трьох років.