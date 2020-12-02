Луганщина цілком може обійтися газом власного видобутку - ОДА

Обсяг газу, який видобувають на території Луганщини, усього на 12 відсотків менше того, що область споживає.

Як передає Укрінформ, такий висновок можна зробити з інформації, яку повідомила у Фейсбуці пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«В облдержадміністрації проаналізували стан та перспективи паливно-енергетичного комплексу області. Очільник департаменту ЖКГ Віталій Сурай розповів про газову промисловість Луганщини. За 10 місяців 2020 року видобуто газодобувними підприємствами на родовищах області 119,4 млн куб. м природного газу. В області за 10 місяців 2020 року загалом спожито 136,2 млн м3 природного газу», - йдеться в повідомленні.

Сурай розповів також про поточний стан справ у вугільній та електроенергетичній галузях, де накопичились багатомільйонні борги, як кредиторські, так і дебіторські.

Найбільший дебіторський борг – у ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання». Споживачі винні товариству уже майже мільярд гривень.

Як повідомляв Укрінформ, 23 листопада Уряд своїм рішенням заборонив застосовувати будь-які обмеження постачання електроенергії для комунального підприємства "Попаснянський районний водоканал" Луганської області.