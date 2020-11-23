Уряд заборонив обмежувати подачу електрики для Попаснянського райводоканалу

Уряд своїм рішенням заборонив застосовувати будь-які обмеження постачання електроенергії для комунального підприємства "Попаснянський районний водоканал" Луганської області.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у постанові №1146 від 23 листопада, яка опублікована на Урядовому порталі.

Зокрема, своїм рішенням Кабмін вніс зміни до порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам.

"На час проведення Операції об'єднаних сил обмеження, відключення електропостачання не застосовуються до об'єктів комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу" і комунального підприємства "Попаснянський районний водоканал", - йдеться в оновленому документі.

Як повідомлялося, 5 липня 2019 Кабінет Міністрів України своїм рішенням заборонив застосовувати будь-які обмеження постачання електроенергії комунальному підприємству "Вода Донбасу", яке є ключовим постачальником питної води для населених пунктів регіону.

На початку листопада ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" анонсувало відключення об’єктів Попаснянського райводоканалу, починаючи з 0 годин 00 хвилин 24 листопада. Водоканал заборгував трьом постачальникам близько 250 млн грн.