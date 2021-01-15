Одеські податківці викрили тіньову схему виведення в обіг 68 мільйонів держкоштів

Працівники облуправління Податкової служби та облпрокуратури викрили схему виведення одеським підприємством у тіньовий обіг і легалізації 68 млн грн державних коштів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПС.

"В Одеській області податківці спільно з працівниками обласної прокуратури викрили схему виведення державних коштів в обсязі понад 68 млн грн у тіньовий обіг та можливого неправомірного надання податкової вигоди шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС, виявили фінансові операції з ознаками легалізації доходів. Зокрема, шляхом перерахування коштів на рахунки нерезидентів без фактичного ввезення товарно-матеріальних цінностей на територію України й отримання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги.

Наразі матеріали передано для розслідування органам Національної поліції.

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Як повідомляв Укрінформ, у Київській та Харківській областях працівники слідчого управління Офісу великих платників податків викрили зберігання та незаконний продаж пального.