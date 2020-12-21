Український бізнес погіршив оцінку ситуації з оподаткуванням

Український бізнес погіршив оцінку стану справ у сфері оподаткування, незважаючи на загальне покращення порівняно з початком року оцінки щодо фіскального тиску в країні.

Як передає Укрінформ, про це свідчить нова хвиля опитування «Податковий індекс», яке Європейська бізнес-асоціація (ЕВА) провела разом із представництвом компанії Ernst & Young в Україні.

"Незважаючи на загальне покращення оцінки щодо фіскального тиску, порівняно з початком року, збільшилась кількість респондентів, які повідомили про відчутні прояви тиску – 32% (24% у минулому періоді). Ще 23% опитаних повідомили, що фіскальний тиск був майже відсутній, а 18% - не помітили жодних проявів тиску. У попередній хвилі опитування таких було 49% та 11% відповідно. Більшість, а саме 27% експертів, оцінили рівень тиску як нейтральний", - зазначили в асоціації.

Серед методів фіскального тиску, які все ще спостерігаються, бізнес назвав такі:

необґрунтовані трактування податкового законодавства контролюючими органами та інформаційні запити;

«пропозиції» сплатити податки авансом;

невчасне подання звітності через технічні збої роботи серверу ДПС, що є причиною штрафів;

нарахування спірних штрафних санкцій, обтяжливі перевірки тощо.

"Спостерігається тривожна поляризація оцінок експертів щодо якості податкового обслуговування. Хоча більшість респондентів, зокрема 52% вказали на задовільний рівень послуг, однак кількість задоволених роботою податківців зменшилася до 24% (32% у попередньому періоді). Також зросла кількість незадоволених до 24% (17% на початку року)", - зазначили в EBA.

Традиційно найнижчими виявилися оцінки якості податкового законодавства та процесу адміністрування податків і підготовки звітності. Так, кількість незадоволених якістю податкового законодавства залишилась незмінною з попереднього періоду - 30%. Дещо зросла частка задоволених – із 7% у попередньому періоді до 10%. Ще 60% експертів вважають якість податкового законодавства України задовільною.

Більшість респондентів (60%) оцінили процес підготовки податкової звітності та адміністрування податків на задовільному рівні, тоді як 30% переконані, що він є обтяжливим. Лише 12% респондентів вважають цю процедуру легкою.

Експерти вказують на такі фактори, що негативно впливають на підготовку податкової звітності та адміністрування (у порядку пріоритетності):

кількість часу, витраченого на підготовку податкової звітності та сплату податків;

незрозумілість правил та роз’яснень щодо підготовки податкової звітності та проведення платежів;

поспішне запровадження нових правил та недостатність часу для пристосування до них;

недосконалість електронної системи звітності;

кількість платежів.

При цьому, традиційний лідер антирейтингу «Кількість платежів» цього разу опинився на останньому місці. На перше місце вийшов критерій кількості часу на підготовку звітності.

Загалом лише 7% експертів вважають, що чинний податковий режим сприяє розвиткові їхнього бізнесу.

"Результати Податкового індексу демонструють невтішну стабільність настроїв податкових експертів другий рік поспіль. До того ж, протягом всієї історії дослідження з 2011 року індекс жодного разу не перетнув позначку у 3 бали. Серед складників Податкового індексу найгіршу оцінку отримала якість податкового законодавства – 2,74 бала, а найкращу – ситуація щодо фіскального тиску – 3,13 бала з 5 можливих", - резюмували в асоціації.

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Дослідження «Податковий індекс» Європейської бізнес- асоціації проводиться з 2011 року. Нині в опитуванні взяв участь 91 фахівець у сфері податків та фінансів членських компаній ЕВА.

Індекс складається з чотирьох рівнозначних компонентів: якість податкового законодавства; обтяжливість/легкість адміністрування податків; фіскальний тиск; якість податкового обслуговування.