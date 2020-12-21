Викрили мільярдну схему ухилення від податків на імпорті авто

Співробітники Державної фіскальної служби України спільно з ДПС України викрили масштабну схему ухилення від сплати податків при імпорті автомобілів з країн ЄС та США на близько 2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

Зазначається, що впродовж двох років група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств-імпортерів, організувала незаконну схему імпорту автомобілів і автозапчастин за заниженою митною вартістю. Зловмисники реалізовували зазначені автомобілі фізичним особам за готівку, а документально оформлювали розбирання авто та продаж їх запчастин «підприємствам-скрутчикам» для фіктивного формування схемного податкового кредиту.

«Таким чином було реалізовано понад 130 000 транспортних засобів. Завдяки цим діям підприємства ухилилися від сплати податків на суму близько 2 мільярдів гривень», - уточнюється у повідомленні.

Читайте також: Рада ухвалила закон щодо збору даних для оподаткування

Триває досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, тобто злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.