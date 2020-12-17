Рада ухвалила закон щодо збору даних для оподаткування

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон щодо забезпечення збору даних для декларування об’єктів оподаткування.

Як передає кореспондент Укрінформу, за законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування» проголосували 296 народних депутатів.

Документом уточнюються обставини, при яких контрольовані операції не мають ділової мети, при цьому обов’язок доведення таких обставин покладається на контролюючий орган. Також визначаються види коригувань у зв’язку із проведенням операцій з нерезидентами, що не мають ділової мети як по контрольованих, так і по неконтрольованих операціях. У разі проведення таких коригувань інші коригування, передбачені розділом ІІІ ПКУ, не здійснюються. Запроваджуються перехідні положення щодо оподаткування нерезидентів, через їх постійні представництва, уточнюються норми щодо «тонкої» капіталізації.

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Документ направлено на впровадження прозорих і деталізованих механізмів реалізації положень щодо обмежень, запроваджених для запобігання ухиленню від оподаткування. Також на визначення чітких та зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній, та надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування відповідних об'єктів оподаткування (з урахуванням обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням у світі COVID-19).