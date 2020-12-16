НБУ наступного року перевірятиме банки на якість кредитів

Головним ризиком для банківської системи наступного року є можливі втрати від погіршення якості кредитів як наслідок погіршення платіжної дисципліни клієнтів.

Як передає Укрінформ із посиланням на пост пресслужби регулятора у Фейсбуці, про це сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.

"Ризиком для банків залишатимуться можливі втрати від погіршення якості кредитів як наслідок погіршення платіжної дисципліни клієнтів. Тому в 2021 році Національний банк планує проводити регулярну оцінку стійкості банків, зокрема аналіз якості активів, аби з’ясувати, чи коректно банки відображають кредитний ризик за активами", - сказав Шевченко.

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Він зазначив, що 2021 рік може бути зроблено перший крок до часткової приватизації державних банків.

"Про підписання угоди найближчого місяця по входженню IFC в капітал Укргазбанку днями повідомило Міністерство фінансів. Інші державні банки продовжать рухатися у напрямку активної роботи з очистки балансів від непрацюючих кредитів за затвердженими планами. Такі дії підвищуватимуть інвестиційну привабливість банківського сектору наступного року", - зауважив очільник НБУ.

Він наголосив, що українські банки залишаються прибутковими, достатньо капіталізованими, у них вистачає ліквідності та коштів для задоволення потреб клієнтів.

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"Банківський сектор готовий до січневих посилених карантинних заходів, і днями ми фіналізуємо наші підходи до роботи банків у цей період", – запевнив Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, державні банки за червень-листопад 2020 року списали 111 млрд грн проблемних непрацюючих кредитів (NPL), під які раніше було сформовано резерви. Це дозволило їм уперше за тривалий час зменшити частку NPL у своїх портфелях до менш як 60%.