НБУ надав банкам більше часу для списання непрофільних активів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Йдеться переважно про об’єкти житлової та комерційної нерухомості, які банки отримали на баланс у процесі стягнення заставного майна за кредитами.
Національний банк дозволив банкам не вираховувати з капіталу балансову вартість непрофільних активів: набутих у власність до 30 грудня 2021 року (включно) – упродовж трьох років для всіх непрофільних активів та набутих у власність з 31 грудня 2021 року – упродовж двох років для житлової нерухомості та одного року для інших непрофільних активів.
Таке рішення обумовлене, в тому числі негативним впливом пандемії та карантинних заходів на ринок нерухомості.
Такі зміни передбачено постановою Правління Національного банку від 11 грудня 2020 № 158 "Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні". Постанова набирає чинності з 15 грудня 2020 року.