НБУ надав банкам більше часу для списання непрофільних активів

Нацбанк надав банкам більше часу для очищення балансу від активів, які не використовуються під час здійснення банківської діяльності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Йдеться переважно про об’єкти житлової та комерційної нерухомості, які банки отримали на баланс у процесі стягнення заставного майна за кредитами.

Національний банк дозволив банкам не вираховувати з капіталу балансову вартість непрофільних активів: набутих у власність до 30 грудня 2021 року (включно) – упродовж трьох років для всіх непрофільних активів та набутих у власність з 31 грудня 2021 року – упродовж двох років для житлової нерухомості та одного року для інших непрофільних активів.

Таке рішення обумовлене, в тому числі негативним впливом пандемії та карантинних заходів на ринок нерухомості.

Такі зміни передбачено постановою Правління Національного банку від 11 грудня 2020 № 158 "Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні". Постанова набирає чинності з 15 грудня 2020 року.