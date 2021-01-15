Опорним лікарням Львівщини передали сучасне діагностичне обладнання

Голова Львівської ОДА Максим Козицький сьогодні, 15 січня, передав опорним лікарням області 9 сучасних ультразвукових та 6 рентгенівських діагностичних систем.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

“Обладнання вже на складі. Нагадаю, в рамках Програми Президента “Велике будівництво” ми проводимо ремонт та оновлюємо матеріально-технічну базу приймальних відділень 9 опорних закладів. Системи УЗД передамо кожному з цих закладів. Обладнання для рентгену поїдуть в Новояворівськ, Самбір, Червоноград, Буськ, 8-му лікарню Львова та в обласну клінічну лікарню”, - повідомив Козицький.

Діагностичні системи УЗД передали в комунальні некомерційні підприємства: Новояворівська районна лікарня імені Юрія Липи, Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, 8-ма міська клінічна лікарня міста Львова, Самбірська центральна районна лікарня, Львівська обласна клінічна лікарня, Дрогобицька міська лікарня №1, Стрийська центральна районна лікарня, Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради, Буська центральна районна лікарня.

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Козицький додав, що вся апаратура - високого класу, дозволяє медикам проводити якісну діагностику. На закупівлю цього обладнання від держави отримали 41,3 млн грн субвенції з ковідного фонду.

Фото: loda.gov.ua