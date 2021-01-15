Найвищі COVID-показники – у п’яти областях і Києві

Станом на 15 січня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Миколаївській, Запорізькій, Черкаській, Київській та Луганській областях, а також у Києві.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Миколаївській - 394,7 на 100 тис. населення, Запорізькій - 365,6, Черкаській - 321,9, Київській - 304,8, Луганській областях - 290,5 та в Києві - 294,3.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 216,6 на 100 тис. населення.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській - 77,8 на 100 тис. населення, Закарпатській - 93,5 та у Івано-Франківській областях - 116,3.

Найвищий рівень завантаженості ліжок в лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, у Миколаївській області - 44,9% (станом на 14 січня).

По Україні рівень завантаженості ліжок в лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, складає 30,9% (станом на 14 січня), в Києві - 35,8%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 січня в Україні лабораторно підтверджено 1 146 963 випадки захворювання на COVID-19. За добу зафіксовано 8 199 нових підтверджених випадків.