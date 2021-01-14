На Волині звернулися до керівництва держави щодо неприпустимості підвищення тарифів

Депутати Волинської обласної ради і Луцької міської тергромади ухвалили звернення до уряду, Президента, Верховної Ради і НКРЕКП про недопустимість підвищення тарифів на комунальні послуги.

У Волиньраді за документ проголосувало 54 депутати, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу облради.

«На сьогодні Українська держава володіє достатнім потенціалом щодо повного забезпечення себе газом власного видобутку. Разом із тим, третій місяць поспіль в Україні зростають ціни на газ, і при таких підходах вони зростатимуть і надалі. Ситуація, що склалася в енергетичній сфері держави, вже спровокувала соціальний вибух, який призвів до масового перекриття доріг та інших акцій протесту, які при невжитті дієвих заходів будуть наростати", - зазначено у зверненні.

Як повідомляє пресслужба Луцької міськради, міський голова Ігор Поліщук наголосив, що лучани і так виснажені карантинними обмеженнями.

«Ми маємо висловити чітку позицію, яка повинна полягати у категоричній незгоді щодо підняття тарифів. За останній рік газ подорожчав на 40%, порівняно з 1 січня 2020 року, за останній місяць – на 11%. Доставка газу за останній рік подорожчала також на 40%”, - акцентував Поліщук.

Відтак обранці Луцької територіальної громади одностайно проголосували за звернення, в якому просять "Президента України, Кабінет Міністрів України, Верховну Раду України, НКРЕКП накласти мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги для населення".

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня в Україні виросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв'язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах.

12 січня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін, зокрема, запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За його словами, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.