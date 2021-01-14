В Україну йдуть люті морози — подекуди до −22°

В Україні у п'ятницю, 15 січня, майже на всій території очікується невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, температура протягом доби 3-8° морозу, у західних та північних областях 8-13° морозу.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"15 січня хмарно. В Україні, крім південних областей, невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с", - йдеться в повідомленні.

Температура протягом доби 3-8° морозу, у західних та північних областях 8-13° морозу, вдень у південних областях від 3° морозу до 2° тепла.

В Криму прогнозується мокрий сніг, вдень з дощем, на дорогах місцями ожеледиця; температура вночі 0-3° морозу, вдень 0-5° тепла.

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У Києві та Київській області 15 січня невеликий сніг (вдень місцями). На дорогах подекуди ожеледиця. Температура у столиці протягом доби близько 10° морозу; по області протягом доби 8-13° морозу.

У вихідні, 16-17 січня, синоптики попереджають про холодну погоду з температурою вночі 16 січня 13-18° морозу, 17 січня 15-20°, у північних та східних областях до 22°; вдень 11-16° морозу, на Закарпатті, 16 січня і в південних областях та на крайньому сході країни вночі 8-13°, вдень 5-10° морозу.

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Водночас у ці дні переважатиме суха погода, лише 16 січня у східних, вдень 17 січня у західних областях місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

У столичному регіоні 16-17 січня без опадів. Холодна погода з температурою вночі 16 січня 13-18° морозу, 17 січня 15-20°; вдень 11-16° морозу. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

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Упродовж 18-19 січня в Україні, за прогнозами синоптиків, збережеться холодна погода з температурою вночі 16-22°, вдень 10-16° морозу, на Закарпатті та півдні країни вночі 12-17°, вдень 6-11° морозу.

Без опадів, лише вночі 18 січня на південному сході країни невеликий сніг.

У Києві в ці дні синоптики також очікується холодна без опадів погода з температурою вночі 16-21°, вдень 10-15° морозу.