Поради водіям та пішоходам під час ожеледиці та снігопадів. Інфографіка
Укрінформ
Поради водіям
- Дотримуйтесь швидкісного режиму та безпечної дистанції! Відмовтеся від ризикованих маневрувань, які, за несприятливих погодних умов, можуть призвести до створення аварійних ситуацій.
- При наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму.
- Не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні фари.
- При погіршенні погодних умов — інтенсивних снігопадах, ожеледиці — не експлуатуйте автотранспорт з літніми шинами.
- Ходіть, не поспішаючи... Ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву.
- Не тримайте руки в кишенях! При погіршенні погодних умов це збільшує ризики падіння і травмування. Для утримання рівноваги розмахуйте руками в такт ходьби.
- У разі втрати рівноваги в ожеледицю спробуйте швидко присісти, це - найбільш реальний шанс утриматися на ногах.
- Якщо відчуваєте, що падіння не уникнути, напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі, спробуйте перекотитись. Удар, спрямований на вас, зменшить свою силу.
- Будьте уважні й на тротуарі – водій може не зреагувати вчасно, автомобіль може занести.
- Перебігаючи дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів.
- Обходьте металеві кришки люків. Вони, як правило, взимку покриті льодом.
З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, будьте обережні, пересуваючись містом!