Поради водіям та пішоходам під час ожеледиці та снігопадів. Інфографіка

Поради водіям та пішоходам під час ожеледиці та снігопадів. Інфографіка

Укрінформ

Поради водіям

  • Дотримуйтесь швидкісного режиму та безпечної дистанції! Відмовтеся від ризикованих маневрувань, які, за несприятливих погодних умов, можуть призвести до створення аварійних ситуацій.
  • При наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму.
  • Не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні фари.
  • При погіршенні погодних умов — інтенсивних снігопадах, ожеледиці — не експлуатуйте автотранспорт з літніми шинами.

Поради пішоходам:

  • Ходіть, не поспішаючи... Ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву.
  • Не тримайте руки в кишенях!  При погіршенні погодних умов це збільшує ризики падіння і травмування. Для утримання рівноваги розмахуйте руками в такт ходьби.
  • У разі втрати рівноваги в ожеледицю спробуйте швидко присісти, це - найбільш реальний шанс утриматися на ногах.
  • Якщо відчуваєте, що падіння не уникнути, напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі, спробуйте перекотитись. Удар, спрямований на вас, зменшить свою силу.
  • Будьте уважні й на тротуарі – водій може не зреагувати вчасно, автомобіль може занести.
  • Перебігаючи дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів.
  • Обходьте металеві кришки люків. Вони, як правило, взимку покриті льодом.

З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, будьте обережні, пересуваючись містом!

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