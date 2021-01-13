На Прикарпатті пропонують залишити тариф на розподіл газу на рівні минулорічного

Прикарпатські громади пропонують Президенту , уряду та НКРЕКП залишити тариф на послуги розподілу природного газу на рівні 2020 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Громади Івано-Франківщини вимагають скасування постанови НКРЕКП від 30.12.2020 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ "Івано-Франкіськгаз». Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття звернулась з відповідним листом до Президента України Володимира Зеленського, КМУ та НКРЕКП. У інституції вважають необґрунтованим та неправомірним збільшення тарифу на розподіл природного газу. Ця ситуація вже викликала стурбованість у органів місцевого самоврядування та хвилю обурення серед жителів територіальних громад, які розпочали проведення акцій протесту. Натомість у асоціації пропонують залишити тариф на послуги розподілу природного газу на рівні 2020 року», - йдеться у повідомленні Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття.

Зазначається, що збільшення тарифу на послуги розподілу природного газу посилює фінансове навантаження на місцеві бюджети територіальних громад, підприємства різної форми власності, представників малого й середнього бізнесу та особливо побутових споживачів природного газу.

«Збільшення видатків для побутових споживачів у період пандемії та, як наслідок, зменшення кількості робочих місць спричинить зниження платоспроможності населення та сприятиме наростанню соціальної кризи у суспільстві. Зростуть також суми заборгованості споживачів газу перед надавачами послуг. Крім того, збільшення видатків для промислових споживачів, підприємств, організацій, бізнесу неминуче спровокує ріст цін на товари й послуги», - переконані в Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття

Торік в Івано-Франківській області двічі підвищували ціни на послуги природного газу.

Раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розпочав збір підписів за скасування підвищених тарифів на комунальні послуги.

Як повідомлялось, із 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.