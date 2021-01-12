Пацієнти, яким пересадили органи у Львові, записали відео-подяку лікарям

Пацієнти Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги, яким у 2020 році провели операції з трансплантації, записали відео про те, як зараз почуваються, і зі словами вдячності лікарям.

Про це повідомляє директор Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Олег Самчук у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Відео записали пацієнти, прооперовані у Львові, у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Це люди із різних міст України: Львова, Тернополя, Костянтинівки, Кривого Рогу, Києва. Без донорського органу вони ще недавно не мали жодних шансів жити, а тепер завдяки операціям повертаються до нормального життя.

«Я хочу, щоб це відео найперше побачили пацієнти, які досі вагаються, чи варто зважуватися на операцію. Можливо, воно допоможе ухвалити правильне рішення. А скептикам нарешті дозволить зрозуміти: трансплантація - це про життя! І ми будемо її розвивати!» – написав Самчук.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, у 2021 році видатки на трансплантацію органів та тканин буде збільшено більш ніж у 4 рази - до 502 млн грн (у 2019 році ця сума становила 112 млн грн).

Крім того, в цьому році МОЗ розраховує на проведення не менше 250 операцій з трансплантації органів. Щорічно в Україні приблизно 5 тис. людей потребують пересадки органів чи тканин. У межах пілотного проєкту з розвитку трансплантації органів протягом 2020 року МОЗ удвічі збільшило кількість медичних закладів, які можуть робити трансплантацію в Україні. За цей період долучилося 38 закладів охорони здоров’я та науково-дослідних установ. Тож минулого року було здійснено 8 пересадок серця, 19 пересадок печінки, 91 — нирки та 138 — кісткового мозку (для порівняння у 2019 зроблено 78 трансплантацій: 71 — нирки; 6 — печінки, 1 — серця).