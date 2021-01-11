Директору «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» оголосили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру директору КП «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» щодо заволодіння більше 5,3 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОГП.

«За процесуального керівництва Криворізької місцевої прокуратури №3 повідомлено про підозру директору КП «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України)», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовець у березні 2019 року уклав з приватним підприємством договір підряду на виконання робіт з будівництва огорожі території аеропорту.

У подальшому, як зазначається, з метою заволодіння бюджетними коштами, він підписав акти приймання виконаних робіт, достовірно знаючи, що їх вартість завищена. Уточнюється, що внаслідок таких дій державі було завдано більше 5,3 млн грн збитків.

Тож наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Викрили директора прокурори спільно з працівниками Управління СБУ в області. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються інші особи, причетні до злочину.

Як повідомлялося, у столиці чиновники присвоїли 4 млн грн, які нібито виділили на розважальні акції.