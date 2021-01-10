Вибух газопроводу на Полтавщині: "Лубнигаз" підозрює Мосійчука, він все заперечує

Компанія «Лубнигаз» просить правоохоронців перевірити, чи не причетний екснардеп Ігор Мосійчук до вибуху на газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород». Сам же Мосійчук звинувачує у злочині «Лубнигаз».

Про це повідомляє пресслужба газової компанії, передає Укрінформ.

Там стверджують, що Мосійчук уже не перший рік намагається захопити «Лубнигаз». Також у компанії заявили, що ексдепутат першим повідомив про вибух на газопроводі, коли про це не знали ще рятувальники та «Укртрансгаз».

Також компанія нагадала про ув’язнення Мосійчука за обвинуваченням у тероризмі та переконані, що він "має мотив та відповідний досвід для здійснення диверсії на газопроводі аби звинуватити «Лубнигаз» і врешті-решт захопити підприємство".

На підприємстві зазначили, що просять розглядати цю інформацію як публічне звернення до Нацполіції, СБУ та органів прокуратури, а також готують додаткові заяви до цих органів.

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Сам Мосійчук уже прокоментував ці звинувачення. Він погодився з тим, що вибух на газопроводі відбувся через диверсію, але причину цього бачить в іншому.

«Під кришуванням ПАТ «Лубнигаз» відбувалася несанкціонована врізка в магістраль з метою крадіжки газу та газоконденсату й подальшого продажу на своїх незаконних заправках у Лубнах, які створив і кришує директор ТД «Лубнигаз», громадянин РФ Максим Дунін», — написав він.

Як повідомлялось, 9 січня о 15:50 в полі поблизу с. Калайдинці, Лубенського району внаслідок розгерметизації магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» (діаметром 1 400 мм) стався вибух із наступним факельним горінням. О 16.05 було перекрито подачу газу до газопроводу.

Внаслідок відключення ГРС «Вишневе» без газопостачання залишилися 17 населених пунктів Лубенського району, загалом 2 914 домогосподарств.