Нафтогаз запевнив, що аварія під Лубнами не вплинула на транзит до Європи

Українські підземні сховища газу працюють в звичайному режимі, всі зобов’язання щодо транзиту газу до ЄС виконуються, - розгерметизація магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» в Полтавській області не вплинула на транзит та роботу ПСГ.

Про це йдеться у повідомленні Нафтогазу у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Вся система підземних газосховищ працює у штатному режимі. Укртрансгаз готовий за необхідності змінити режим відбору газу до ПСГ, щоб в повному обсязі виконати замовлення своїх клієнтів. Також завдяки злагодженим діям операторів ГТС та ПСГ зобов’язання по транзиту природного газу з РФ до країн Європи буде виконано в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 9 січня о 15 50 в полі поблизу с. Калайдинці Лубенського району внаслідок розгерметизації магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» (діаметром 1 400 мм) стався вибух із подальшим факельним горінням. О 16.05 було перекрито подачу газу до газопроводу.

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Без газопостачання залишилися 17 населених пунктів Лубенського району, всього 2 914 домогосподарств. Разом з тим станом на 11.00 годину 10 січня фахівці відновили газопостачання до всіх постраждалих населених пунктів.