У села під Лубнами відновили подачу газу
Як передає Укрінформ, про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
До проведення робіт з відновлення газопостачання залучали 21 працівника та 4 одиниці техніки Лубенського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів.
Зазначається, що станом на 10:00 було відновлено газопостачання до трьох населених пунктів (Лазірки, Новооржицьке, Вишневе), а вже об 11:00 воно з'явилося в усіх 17 постраждалих населених пунктах.
Як повідомлялось, 9 січня о 15 50 в полі поблизу с. Калайдинці, Лубенського району внаслідок розгерметизації магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» (діаметром 1 400 мм) стався вибух із наступним факельним горінням. О 16.05 було перекрито подачу газу до газопроводу.
Внаслідок відключення ГРС «Вишневе» без газопостачання залишилися 17 населених пунктів Лубенського району, загалом 2 914 домогосподарств.
Станом на ранок 10 січня факельне горіння на газопроводі припинилося.
Фото: ДСНС