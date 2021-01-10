У села під Лубнами відновили подачу газу

У Полтавській області відновлено газопостачання до всіх 17 населених пунктів Лубенського району, яке відключалося через розгерметизацію та вибух на газопроводі.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

До проведення робіт з відновлення газопостачання залучали 21 працівника та 4 одиниці техніки Лубенського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів.

Зазначається, що станом на 10:00 було відновлено газопостачання до трьох населених пунктів (Лазірки, Новооржицьке, Вишневе), а вже об 11:00 воно з'явилося в усіх 17 постраждалих населених пунктах.

Як повідомлялось, 9 січня о 15 50 в полі поблизу с. Калайдинці, Лубенського району внаслідок розгерметизації магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» (діаметром 1 400 мм) стався вибух із наступним факельним горінням. О 16.05 було перекрито подачу газу до газопроводу.

Внаслідок відключення ГРС «Вишневе» без газопостачання залишилися 17 населених пунктів Лубенського району, загалом 2 914 домогосподарств.

Станом на ранок 10 січня факельне горіння на газопроводі припинилося.

Фото: ДСНС