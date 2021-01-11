На Черкащині батька підозрюють у вбивстві 4-місячного сина

У Черкаській області правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у вбивстві 4-місячного сина.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в поліції Черкащини.

Зазначається, що напередодні, 9 січня, до Уманського райуправління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що в селі Летечівка померла чотиримісячна дитина від тілесних ушкоджень.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

«Правоохоронці встановили, що до смерті хлопчика причетний його 28-річний батько. З’ясувалося, що чоловік мав неприязні відносини до сина та були випадки, коли він бив його», - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, у скоєному зловмисник зізнався. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі. Слідство триває.

Нині вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу, додали в поліції.

Як повідомлялося, у Києві 6 січня матір викинула з восьмого поверху будинку 3-річного сина. Хлопчика госпіталізували до лікарні Охматдит у тяжкому стані.