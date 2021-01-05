Вбивство біля ставка на Житомирщині: стали відомі нові подробиці

Один із семи вбитих на ставку в Новоселиці у Житомирській області Роман Ханенко орендував водойму поруч із місцем події.

Про це на засіданні Богунського районного суду м.Житомира розповіла дружина загиблого Олена Ханенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За її словами, чоловік орендував сусідній став із тим, який перебував у оренді підозрюваного в масовому вбивстві Анатолія Захаренка.

Вона додала, що Ханенко мав документи на водойму до 2022 року. Відстань між двома ставками становить орієнтовно 500 метрів.

Потерпіла зазначила, що знала обвинуваченого і познайомилася з ним, коли з чоловіком їздила подивитися на ставок.

Ханенко каже, що її чоловік мав три одиниці зареєстрованої зброї, але чи брав її з собою, не знає.

За словами жінки, компанія поїхала на став у Новоселицю, щоб відсвяткувати день народження її чоловіка, який був 17 травня.

Потерпіла додала, що Ханенко був застрахований. Інцидент визнаний страховим випадком, і вона вже отримала страхову виплату.

У суді планували допитати свідка Вадима Федюніна, який єдиний із компанії залишився живим, але він не прибув на засідання через стан здоров’я. Відтак суд відклав розгляд справи на 10 лютого.

Суд продовжив Захаренку тримання під вартою до 4 березня.

Як повідомляв Укрінформ, за даними правоохоронців, на березі ставка у селі Новоселиця вночі 22 травня 2020 р. 58-річний Захаренко з рушниці розстріляв компанію знайомих, які вже не вперше приїхали до нього рибалити. Лише одній людині вдалося втекти.

Під час огляду території поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Вона є офіційно зареєстрованою та належить учасникам події.

23 травня Корольовський районний суд Житомира відправив під варту Захаренка.

За інформацією слідчого, Захаренко раніше притягувався до відповідальності за адміністративні правопорушення та був фігурантом кримінальної справи проти поліцейського, який вимагав хабар за неперешкоджання у розведенні риби.

На минулому засіданні в суді допитали родичів загиблих.

Фото: Нацполіція