Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваний вже скоював напад на людину

Анатолій Захаренко, якого підозрюють у вбивстві 7 людей на Житомирщині, у березні скоїв напад з рушницею на чоловіка.

Про це у Facebook повідомив адвокат Масі Найєм, який захищає інтереси одного з потерпілих.

«Підозрюваний у вбивстві в Житомирській області ще в березні цього року здійснив напад на людину. Тоді він теж був зі зброєю. Це була рушниця. Але він зміг уникнути кримінальної відповідальності. Поліція рушницю прийняла за «...предмет, схожий на биту, 47 см», - йдеться у повідомленні.

За словами Найєма, після опитування сусідів вдалось встановити, що у підозрюваного є зв’язки серед очільників місцевої поліції.

Адвокат припускає, що саме тому потерпілий вирішив не наполягати на кримінальній справі.

Як повідомляв Укрінформ, вночі 22 травня в селі Новоселиця Попільнянського району Житомирської області місцевий житель, орендар, біля приватних ставків з мисливської рушниці смертельно поранив сімох людей.

За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, орендар розстріляв своїх гостей-рибалок. За словами Геращенка, на березі ставу відпочивала компанія киян, старих знайомих, які вже не раз збиралися тут на риболовлю.

Серед загиблих – військовослужбовці Нацгвардії та волонтер.

Про чоловіка, який відкрив стрілянину, відомо, що він фігурує у затриманні поліцейського, який вимагав хабар за не перешкоджання у розведенні риби. Утім поліція області не пов’язує стрілянину та затримання біля ставу хабарника.

За інформацією слідчого, підозрюваний раніше притягувався до відповідальності за адміністративні правопорушення та був фігурантом кримінальної справи.

Сам Захаренко стверджує, що здійснював заходи необхідної оборони після того, як отримав вогнепальне поранення у праву руку від одного із загиблих.

Суд відправив його під варту на 60 діб до 20 липня.

У справі про масове вбивство на Житомирщині призначили близько 200 експертиз.

Фото: Нацполіції