Масове вбивство на Житомирщині: у поліції повідомили нові деталі

У поліції уточнили, що на місці вбивства семи людей орендарем ставка у селі Новоселиця на Житомирщині вилучили 6 одиниць зареєстрованої зброї та 2 ножі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«У ході проведеного огляду вилучено 6 одиниць вогнепальної зброї – уся зареєстрована та належала учасникам події. Підозрюваному – гладкоствольна рушниця ИЖ-58 16 калібру. Загиблим – мисливські карабіни «Ремінгтон», «Ругєр», АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 та травматичний пістолет ПМТ. Також під час огляду було виявлено набої та гільзи, два ножі», - йдеться у повідомленні.

Раніше в ГУНП повідомляли, що на місці події вилучили 5 одиниць зброї. Серед неї була і мисливська рушниця, з якої стріляв орендар ставка.

Крім того, правоохоронці вилучили три автомобілі – ВАЗ 2121 («Нива»), що належить підозрюваному, та Nissan Navara і Skoda Octavia, на яких приїхали відпочивальники.

Як повідомляв Укрінформ, вночі 22 травня в селі Новоселиця Попільнянського району Житомирської області місцевий житель, орендар, біля приватних ставків з мисливської рушниці смертельно поранив сімох людей.

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За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, орендар розстріляв своїх гостей-рибалок. За словами Геращенка, на березі ставу відпочивала компанія киян, старих знайомих, які вже не раз збиралися тут на риболовлю.

Серед загиблих – троє військовослужбовців Національної гвардії.

Про чоловіка, який відкрив стрілянину, відомо, що він фігурує у затриманні поліцейського, який вимагав хабар за не перешкоджання у розведенні риби. Утім поліція області не пов’язує стрілянину та затримання біля ставу хабарника.

За інформацією слідчого, підозрюваний раніше притягувався до відповідальності за адміністративні правопорушення та був фігурантом кримінальної справи.

Сам орендар Захаренко стверджує, що здійснював заходи необхідної оборони після того, як отримав вогнепальне поранення у праву руку від одного із загиблих.

Суд відправив його під варту на 60 діб до 20 липня.

У справі про масове вбивство на Житомирщині призначили близько 200 експертиз.