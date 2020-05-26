У справі про масове вбивство на Житомирщині призначили близько 200 експертиз

У справі про масове вбивство на Житомирщині призначено близько 200 експертиз.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"У провадженні про вбивство семи людей на Житомирщині слідчі поліції призначили до двох сотень експертиз. На місці події проведено ретельний огляд та вилучено низку слідової інформації, що допоможе відтворити перебіг подій того вечора", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, вночі 22 травня в селі Новоселиця Попільнянського району Житомирської області місцевий житель біля приватних ставків з мисливської рушниці смертельно поранив сімох людей.

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За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, орендар розстріляв своїх гостей-рибалок.

Серед загиблих – троє військовослужбовців Національної гвардії.

На місці події правоохоронці вилучили 5 одиниць зареєстрованої на учасників інциденту зброї.

Підозрюваний раніше притягувався до відповідальності за адміністративні правопорушення та був фігурантом кримінальної справи. Він стверджує, що діяв у межах необхідної оборони, бо дістав вогнепальне поранення від одного із загиблих.

Його взято під варту на 60 діб, до 20 липня.

Фото: Нацполіція