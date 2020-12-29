Масове вбивство на Житомирщині: суд допитав родичів загиблих

На засіданні Богунського районного суду Житомира з розгляду справи підозрюваного у вбивстві сімох людей Анатолія Захаренка надали свідчення шестеро потерпілих.

Як передає кореспондент Укрінформу, у суді допитали сестру Ескендера Османова, матір Андрія Москальця та дружин Віталія Вульчина, Олександра Білоуса, Владислава Мамиченка і Володимира Купріянова. Представник Романа Ханенка не з’явився до суду через хворобу.

Зі свідчень потерпілих стало відомо, що деякі вбиті мали із собою зброю і квадрокоптери.

Також родичі загиблих, які були застраховані, повідомили, що досі не отримали страхових виплат. Це обумовлено тим, що в організмах загиблих був виявлений алкоголь або страхова компанія вимагає документи про вирок суду.

Шестеро потерпілих заявили цивільні позови про стягнення із Захаренка по 2 млн грн моральної шкоди.

За інформацією прокурора Дениса Сагадіна, 21 травня восьмеро чоловіків приїхали на ставок у село Новоселиця Попільнянського району, який орендував Захаренко, та отримали від нього дозвіл на відпочинок і риболовлю.

За словами прокурора, ввечері того ж дня відпочивальники зібралися в альтанці, спілкувалися, вживали їжу і спиртні напої. Згодом до них приєднався Захаренко. Обговорювалися різні теми побутового та соціально-політичного характеру. Розмова переросла у конфлікт через відмінність поглядів, почались негативні висловлювання та образи на адресу Захаренка.

Як продовжив Сагадін, шестеро присутніх пішли в будинок відпочивати, а двоє залишилися в альтанці. Захаренко ж взяв у вагончику, де тимчасово проживав, рушницю і набої, і почав стрілянину в альтанці, біля будинку і в самому будинку. Втекти з місця події вдалося лише Вадиму Федюдіну.

«Деякі з експертиз, які дуже важливі для цього кримінального провадження, чомусь не були зроблені. Можу коротенько сказати, що у Житомирі не знайшлося препаратів, щоб зробити токсикологію (судово-токсикологічне дослідження – ред.) потерпілим, тобто, з незрозумілих підстав», - сказав журналістам адвокат підозрюваного Ігор Черезов.

Інша захисниця Захаренка Марина Шолодько заявила, що її підзахисний є психічно здоровим, був тверезим і під час конфлікту отримав множинні вогнепальні поранення правої руки. Вона стверджує, що в будинку, де перебували загиблі, виявили 42 відстріляні гільзи.

Допит свідка Федюдіна перенесли на наступне засідання суду, що відбудеться 5 січня.

Захаренко перебуває під вартою до 8 січня.

Як повідомляв Укрінформ, за даними правоохоронців, на березі ставка у селі Новоселиця вночі 22 травня 58-річний Захаренко з рушниці розстріляв компанію знайомих, які вже не вперше приїхали до нього рибалити. Лише одній людині вдалося втекти.

Під час огляду території поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Вона є офіційно зареєстрованою та належить учасникам події.

23 травня Корольовський районний суд Житомира відправив під варту Захаренка.

За інформацією слідчого, Захаренко раніше притягувався до відповідальності за адміністративні правопорушення та був фігурантом кримінальної справи проти поліцейського, який вимагав хабар за неперешкоджання у розведенні риби.