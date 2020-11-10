Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваного залишили під арештом

У Житомирі відбулося підготовче судове засідання у справі про вбивство семи людей, в якому підозрюють 58-річного Анатолія Захаренка.

Як передає Укрінформ, про це інформує Суспільне. Житомир.

«Було проведене підготовче судове засідання. Вирішено питання судом призначити справу до розгляду. Крім того, задоволено клопотання прокуратури про продовження дії запобіжного заходу обвинуваченому Захаренку на 60 діб, зокрема, тримання під вартою без визначення розміру застави, тобто до 8 січня 2021 року», - розповів прокурор відділу Житомирської обласної прокуратури Валерій Сагадін.

За його словами, від потерпілих надійшли заяви про проведення підготовчого засідання без їх участі. Стороною обвинувачення заявлено 11 свідків та надійшло клопотання від сторони захисту про допит 6 свідків.

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Як повідомляв Укрінформ, на березі ставка у селі Новоселиця на Житомирщині у ніч проти 22 травня власник 58-річний Анатолій Захаренко з рушниці розстріляв компанію знайомих, які вже не вперше приїхали до нього рибалити. Лише одній людині вдалося втекти.

Стрілянині передувало застілля, після чого більшість компанії пішла відпочивати. Під час огляду території поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Вона є офіційно зареєстрованою та належить учасникам події.

23 травня Корольовський районний суд міста Житомир відправив під варту Захаренка.

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За інформацією заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, орендар розстріляв своїх гостей-рибалок. На березі ставу відпочивала компанія киян, старих знайомих, які вже не раз збиралися тут на риболовлю.

На місці події правоохоронці вилучили 5 одиниць зареєстрованої на учасників інциденту зброї.

За інформацією слідчого, підозрюваний раніше притягувався до відповідальності за адміністративні правопорушення та був фігурантом кримінальної справи.

Підозрюваний також фігурує у справі проти поліцейського, який вимагав хабар за неперешкоджання у розведенні риби. Утім поліція області не пов’язує стрілянину та затримання біля ставу хабарника.