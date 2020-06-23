Підозрюваного у вбивстві сімох людей на Житомирщині визнали осудним

Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 7 людей у Житомирській області, експерти визнали осудним.

Про це повідомив начальник ГУ НП Житомирської області Юрій Олійник, інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.

“Відповідно до довідки лікаря-нарколога від 22.05.2020, у крові підозрюваного алкоголю не виявлено. Крім цього, у рамках кримінального провадження було призначено комісійну судову психолого-психіатричну експертизу підозрюваному та на даний час отримано висновок експерта. Відповідно до висновку фахівців, підозрюваний міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними і нині. За своїм психічним станом чоловік не потребує застосування будь-яких примусових заходів медичного характеру”, - повідомив Олійник.

Він зазначив, що слідчі у ході подальшого досудового розслідування працюють над кількома версіями для встановлення об’єктивних причин конфлікту.

Водночас у поліції поінформували, що зважаючи на те, що призначені судові експертизи є особливо складними і їх виконання триває більше 2 місяців, планується продовження строків досудового розслідування та відповідно продовження строків запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному.

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Як повідомлялося, у ніч на 22 травня власник ставка на Житомирщині 58-річний Анатолій Захаренко з рушниці розстріляв компанію знайомих, які вже не вперше приїхали до нього на рибалку. Лише одній людині вдалося втекти.

Серед жертв були бійці батальйону імені Кульчицького, військові Нацгвардії, волонтер та працівник Київського Національного авіаційного університету. Стрілянині передувало застілля, після чого більшість компанії пішла відпочивати. Під час огляду території поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Вона є офіційно зареєстрованою та належить учасникам події.

У рамках кримінального провадження, що розслідується за п.1 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч.2 ст. 15 (Замах на злочин) ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ, було призначено до двох сотень експертиз, і наразі слідчі отримали результати по двох десятках виконаних експертиз.

Досудове розслідування триває.