СБУ запобігла замовному вбивству приватного підприємця з Бахмута

Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних сил, запобігли замовному вбивству приватного підприємця з Донеччини та затримали організатора злочину.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби отримали інформацію, що мешканець Бахмута через посередника підшуковує виконавців для вбивства місцевого бізнесмена, а також його сім`ї. Мотивом злочину стали гроші. За інформацією замовника, жертва займається валютно-обмінними операціями та володіє значними сумами готівки і зберігає вдома від 200 до 500 тисяч доларів США. Життя комерсанта і його рідних зловмисник оцінив у 140 тисяч доларів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці здійснили імітацію обстановки катування та вбивства комерсанта разом із дружиною та сином, після чого відзвітували замовнику про їхню «ліквідацію». Для підтвердження розправи організатору були надані відповідні постановочні фото.

Затримали замовника на конспіративній квартирі відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, поінформували в СБУ.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.