Суд заарештував киянку, яка викинула 3-річного сина з вікна

Столичний суд обрав запобіжним заходом тримання під вартою без права застави жінці, яка викинула 3-річного сина з вікна восьмого поверху.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

“8 січня за результатами розгляду клопотання прокурора суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без визначення розміру застави”, - зазначила Максимець.

Як повідомлялося, 6 січня о 14:29 до чергової частини Дніпровського управління поліції ГУ Нацполіції у Києві надійшло повідомлення про те, що з восьмого поверху будинку на проспекті Шухевича випала дитина.

Травмованого 3-річного хлопчика госпіталізували до лікарні Охматдит у тяжкому стані. Його врятувало те, що він упав не на асфальт, а на землю.

У ході проведення слідчих дій встановлено, що до падіння хлопчика причетна його матір. При затриманні вона була в неадекватному стані й сказала, що викинула з вікна свого сина та не хоче жити.