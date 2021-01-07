Киянці, яка викинула сина з 8-го поверху, оголосили підозру в замаху на вбивство

Київська прокуратура повідомила про підозру в замаху на умисне вбивство жінці, яка викинула свого 3-річного сина з вікна восьмого поверху.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«За процесуального керівництва прокурорів Київської місцевої прокуратури N4 повідомлено про підозру 38-річній мешканці столиці у замаху на вбивство малолітньої дитини», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дії жінки кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (Замах на умисне вбивство малолітньої дитини). До суду внесено клопотання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

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Як повідомлялося, 6 січня о 14:29 до чергової частини Дніпровського управління поліції ГУ Нацполіції у Києві надійшло повідомлення про те, що з восьмого поверху будинку на проспекті Шухевича випала дитина.

Травмованого 3-річного хлопчика госпіталізували до лікарні Охматдит у тяжкому стані. Його врятувало те, що він упав не на асфальт, а на землю.

У ході проведення слідчих дій встановлено, що до падіння хлопчика причетна його матір. При затриманні вона була в неадекватному стані й сказала, що викинула з вікна свого сина та не хоче жити.