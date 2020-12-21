У Миколаєві сусід поскандалив через феєрверк і поранив дитину з пістолета

Миколаївські поліцейські затримали 45-річного жителя Заводського району, який вчинив стрілянину через конфлікт із запуском феєрверків та поранив дитину.

Про це передає Укрінформ з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«Ввечері 20 грудня у дворі будинку по вул. Громадянській подружжя місцевих мешканців вийшли на вулицю разом із друзями та малолітніми дітьми запустити феєрверк. У цей час до них підійшов обурений сусід із битою та пістолетом в руках, і відкрив стрілянину, влучивши у десятирічного хлопчика», - йдеться у повідомленні.

Дорослі відібрали зброю у зловмисника, викликали поліцію та тримали до прибуття правоохоронців. На місце події оперативно прибули патрульні поліцейські, зброю не вогнепальної дії вилучили. Її направлять на експертизу, а чоловіка доставили до Заводського відділу поліції.

Пораненого хлопчика госпіталізували.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, кваліфікувавши дії затриманого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України «Хуліганство із застосуванням зброї». За вчинене зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.