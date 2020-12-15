На Хмельниччині чоловік погрожував рушницею лікарям та поліціянтам, його затримали

У Хмельницькій області бійці КОРД затримали чоловіка, який погрожував рушницею лікарям та працівникам поліції.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

"Бійці спецпідрозділів КОРД та роти поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області успішно і без жодного пострілу провели спецоперацію із роззброєння та затримання чоловіка, який погрожував рушницею лікарям та правоохоронцям", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що надзвичайна подія сталася ввечері 13 грудня в селі Богданівці Деражнянського району області.

Зокрема, 39-річний чоловік мав проблеми зі здоров’ям, і під час чергового загострення матір викликала до нього бригаду швидкої медичної допомоги.

Але чоловік, протестуючи проти госпіталізації, зустрів медиків із батьківською рушницею у руках, тож лікарі одразу зателефонували до поліції та залишили місце події.

"Майже три години бійці КОРДу та роти поліції особливого призначення вели перемовини з чоловіком, який, бігаючи по периметру домогосподарства, здійснив близько 20 хаотичних пострілів у бік правоохоронців. Стріляв почергово з гладкоствольної та пневматичної рушниць. Завдяки професійним та злагодженим діям працівники КОРДу поліції Хмельницької області провели штурм та затримали правопорушника без застосування зброї та спецзасобів", - уточнюється у повідомленні.

У ході спецоперації ніхто не постраждав.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 348 ККУ, яка передбачає за замах на вбивство працівника правоохоронного у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Наразі чоловік затриманий в порядку статті 208 КПКУ, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У рамках розслідування буде призначена низка експертиз, зокрема — амбулаторно-психіатрична.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині чоловік погрожував вдома підірвати гранату, його затримала поліція.