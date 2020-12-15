На Хмельниччині чоловік погрожував рушницею лікарям та поліціянтам, його затримали
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.
"Бійці спецпідрозділів КОРД та роти поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області успішно і без жодного пострілу провели спецоперацію із роззброєння та затримання чоловіка, який погрожував рушницею лікарям та правоохоронцям", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що надзвичайна подія сталася ввечері 13 грудня в селі Богданівці Деражнянського району області.
Зокрема, 39-річний чоловік мав проблеми зі здоров’ям, і під час чергового загострення матір викликала до нього бригаду швидкої медичної допомоги.
Але чоловік, протестуючи проти госпіталізації, зустрів медиків із батьківською рушницею у руках, тож лікарі одразу зателефонували до поліції та залишили місце події.
"Майже три години бійці КОРДу та роти поліції особливого призначення вели перемовини з чоловіком, який, бігаючи по периметру домогосподарства, здійснив близько 20 хаотичних пострілів у бік правоохоронців. Стріляв почергово з гладкоствольної та пневматичної рушниць. Завдяки професійним та злагодженим діям працівники КОРДу поліції Хмельницької області провели штурм та затримали правопорушника без застосування зброї та спецзасобів", - уточнюється у повідомленні.
У ході спецоперації ніхто не постраждав.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 348 ККУ, яка передбачає за замах на вбивство працівника правоохоронного у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
Наразі чоловік затриманий в порядку статті 208 КПКУ, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
У рамках розслідування буде призначена низка експертиз, зокрема — амбулаторно-психіатрична.
Як повідомлялося, на Дніпропетровщині чоловік погрожував вдома підірвати гранату, його затримала поліція.