У Мелітополі чоловік з рушницею пограбував «Нову пошту»

У Мелітополі невідомий чоловік із рушницею пограбував відділення «Нової пошти».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі ГУНП в Запорізькій області.

“9 листопада о 20 годині до Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невідомий проник до одного із відділень пошти по вулиці Героїв України у місті Мелітополь. Зловмисник, погрожуючи предметом, схожим на рушницю, заволодів грошовими коштами, після чого з викраденим втік”, - прокоментували в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

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Наразі тривають слідчо-оперативні заходи, спрямовані на встановлення особи, причетної до скоєння злочину.

За неофіційною інформацією, чоловік був в балаклаві.

Як повідомлялось, на Запоріжжі Бердянські слідчі повідомили про підозру чоловіку, який намагався викрасти церковні цінності.