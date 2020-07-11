Трьох підозрюваних у нападі на авто Укрпошти арештували без права на заставу
Про це повідомляє поліція Полтавської області.
«Сьогодні, 11 липня, Октябрський районний суд задовольнив клопотання слідчого та процесуального керівника прокуратури щодо обрання трьом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без права внесення застави», - йдеться в повідомленні.
Також у суботу, 11 липня, запобіжний захід оберуть ще одному підозрюваному, підкреслили в поліції.
Як повідомлялося, 7 липня у Полтавській області невідомі напали на автомобіль Укрпошти, підірвали його та викрали понад 2,5 мільйона гривень. Унаслідок нападу двоє людей, які перебували в автомобілі, зазнали тілесних ушкоджень.
10 липня Офіс генпрокурора поінформував, що правоохоронці встановили і затримали чотирьох підозрюваних у нападі. Трьох із них виявили у Києві, одного - у Лубнах. Усі вони є жителями Полтавської області.
Сьогодні, 11 липня, заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що тривають пошуки п’ятого підозрюваного - співробітника Укрпошти, який «виконав функцію навідника і підмовника».
Водночас Геращенко поінформував, що правоохоронці знайшли гроші, викрадені під час нападу на автомобіль Укрпошти.
Фото: pl.npu.gov.ua