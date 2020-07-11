Трьох підозрюваних у нападі на авто Укрпошти арештували без права на заставу

Октябрський районний суд Полтави обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою трьом підозрюваним у вчиненні нападу на автомобіль Укрпошти.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

«Сьогодні, 11 липня, Октябрський районний суд задовольнив клопотання слідчого та процесуального керівника прокуратури щодо обрання трьом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без права внесення застави», - йдеться в повідомленні.

Також у суботу, 11 липня, запобіжний захід оберуть ще одному підозрюваному, підкреслили в поліції.

Як повідомлялося, 7 липня у Полтавській області невідомі напали на автомобіль Укрпошти, підірвали його та викрали понад 2,5 мільйона гривень. Унаслідок нападу двоє людей, які перебували в автомобілі, зазнали тілесних ушкоджень.

10 липня Офіс генпрокурора поінформував, що правоохоронці встановили і затримали чотирьох підозрюваних у нападі. Трьох із них виявили у Києві, одного - у Лубнах. Усі вони є жителями Полтавської області.

Сьогодні, 11 липня, заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що тривають пошуки п’ятого підозрюваного - співробітника Укрпошти, який «виконав функцію навідника і підмовника».

Водночас Геращенко поінформував, що правоохоронці знайшли гроші, викрадені під час нападу на автомобіль Укрпошти.

Фото: pl.npu.gov.ua