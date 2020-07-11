Пограбування автівки Укрпошти: Правоохоронці затримали четвертого підозрюваного

Правоохоронці встановили вже 4 підозрюваних, які 7 липня у Полтавській області напали на автомобіль Укрпошти, підірвали його та викрали понад 2,75 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Там кажуть, що трьох чоловіків розшукали у Києві, одного — у Лубнах. Усі вони жителі Полтавської області. Наразі їм повідомили про підозру та вручили клопотання про обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

Раніше 10 липня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляв про затримання 3 підозрюваних у справі. Він зазначав, що правоохоронці продовжують встановлювати інших людей, які можуть бути причетні до злочину, як навідники та пособники.

Нагадаємо: 7 липня у Полтавській області невідомі напали на автомобіль Укрпошти та викрали понад 2,5 мільйона гривень. Унаслідок нападу двоє людей, які перебували в автомобілі, отримали тілесні ушкодження.

Досудове розслідування триває та перебуває на контролі Офісу Генерального прокурора.