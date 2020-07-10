Пограбування автівки Укрпошти: на Полтавщині затримали трьох підозрюваних

Про це в Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Пів години тому співробітники карного розшуку Національної поліції затримали трьох громадян, які обґрунтовано підозрюються в зухвалому пограбуванні автомобіля "Укрпошти "на Полтавщині. Тих самих, які вкрали 2 мільйони 700 тисяч гривень", - написав Геращенко.

За його словами, на розкриття цього злочину знадобилося всього три дні і високий професіоналізм співробітників поліції.

Він уточнив, що водій "Газелі", над головою в якого вибухнув саморобний вибуховий пристрій, досі залишається в реанімації. Поліція продовжує встановлювати інших осіб, причетних до цього злочину як навідників і поплічників.

Як повідомляв Укрінформ, 7 липня, близько 10:00 поблизу с.Тішки Лубенського району невідомі висадили в повітря автомобіль "Газель", який належить "Укрпошті", і заволоділи грошима в сумі понад 2,5 млн грн і зброєю охоронця. Двоє людей, які знаходилися в автомобілі, дістали тілесні ушкодження.