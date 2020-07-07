Пограбування авто Укрпошти: поліція шукає бежеву "Ладу" з чорним крилом

Поліція шукає очевидців нападу на автомобіль Укрпошти у Лубенському районі Полтавської області і дає орієнтування на прикмети автомобіля зловмисників.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

“За останньою інформацією, підозрювані у розбійному нападі на «Газель», що належить оператору поштового зв’язку «Укрпошта», пересуваються на автомобілі ВАЗ 2108 світлобежевого кольору. Особлива прикмета ВАЗу – праве переднє крило чорного кольору. Останні дві цифри державного номерного знаку авто – ймовірно 59 (або 58), останні букви – СК”, - йдеться у повідомленні.

Грабіжники пересуваються на світло-бежевій автівці ВАЗ-2108 із чорним крилом.

"За останньою інформацією підозрювані у розбійному нападі на "Газель", що належить оператору поштового зв’язку "Укрпошта", пересуваються на автомобілі "ВАЗ 2108" світло-бежевого кольору. Особлива прикмета ВАЗу – праве переднє крило чорного кольору. Останні дві цифри державного номерного знаку авто – ймовірно 59 (або 58), останні букви – СК", - йдеться у повідомленні.

У поліції наголосили, що злочинці озброєні та небезпечні. Громадян просять у жодному разі не намагатися затримати їх самостійно, а відразу телефонувати до поліції за номерами: (0532) 517702 (чергова частина Головного управління НПУ в Полтавській області), 0951911300 (чергова частина Лубенського відділу поліції), 0504074334 (управління карного розшуку Головного управління поліції області).

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 7 липня, близько 10.00 поблизу с. Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль «Газель», який належить "Укрпошті", і заволоділи грошима в сумі понад 2,5 млн грн і зброєю охоронця. Двоє осіб, що перебували в автомобілі, отримали тілесні ушкодження.