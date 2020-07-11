Підрив авто "Укрпошти": поліція знайшла викрадені гроші

Правоохоронці знайшли викрадені під час нападу на автомобіль Укрпошти гроші.

Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко у Facebook.

«У ході невідкладних обшуків знайдено гроші, вкрадені під час цього зухвалого пограбування, а також пістолет охоронця Укрпошти, який прихопили з собою озброєні розбійники», - написав він.

Він наголосив, що всі вилучені кошти після процедур, передбачених законом, будуть повернуті Укрпошті і доставлені адресатам.

Крім того, Геращенко повідомив, що правоохоронці розшукують п'ятого підозрюваного - співробітника «Укрпошти», який виконав функцію навідника і підмовника.

«Станом на зараз затримано четверо осіб, причетних до цього злочину, - ті, хто безпосередньо здійснював пограбування, і один з помічників бандитів. Тривають пошуки ще одного помічника, співробітника Укрпошти, який виконав функцію навідника і підмовника», - написав він.

За словами Геращенка, особу цього підозрюваного встановлено ​​і «у нього немає шансів уникнути правосуддя, так само як і у його спільників».

«Всім їм загрожують тривалі строки ув'язнення не тільки за збройне пограбування, а й за замах на вбивство співробітників Укрпошти», - наголосив заступник міністра.

Як повідомлялося, 7 липня в Полтавській області невідомінапали на автомобіль Укрпошти, підірвали його і викрали більш як 2,5 мільйона гривень. У результаті нападу двоє людей, які знаходилися в автомобілі, отримали тілесні ушкодження.

10 липня Офіс генпрокурора поінформував, що працівники правоохоронних органів встановили і затримали чотирьох підозрюваних у нападі. Трьох з них виявили в Києві, одного - у Лубнах. Всі вони жителі Полтавської області.

Їм повідомили про підозру і вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: Антон Геращенко, фейсбук