Розбірки зі стріляниною: на Київщині напали на поліцейських, які зупинили п'яного водія

На Київщині затримали кількох озброєних нападників на поліцейських, які напали на правоохоронців, коли ті складали адмінпротокол на водія за порушення ПДР, а потім, під час переслідування влаштували стрілянину.

Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області, передає Укрінформ.

«Подія сталась у селищі Терезине Білоцерківського району. Там екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль, водій якого перебував у стані алкогольного сп'яніння. Під час складання адміністративних матеріалів на місце події під'їхали три автівки товаришів правопорушника. Вони накинулися на поліцейського із кулаками та зникли в невідомому напрямку. На розшук автомобілів, на яких поїхали зловмисники, були орієнтовані всі наряди поліції Київщини», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, одну з машин помітили працівники Білоцерківського відділу поліції на автодорозі Київ-Одеса.

Уточнюється, що на законну вимогу правоохоронців водій не зупинився та на великій швидкості продовжив рух. Згодом, у селі Озерна, автомобіль заїхав на обійстя, пасажир вийшов з авто, здійснив постріл та погрожував правоохоронцям зброєю.

«Для затримання чоловіків, які чинили опір та не виконували законних вимог правоохоронців, на території столичної області була введена спеціальна поліцейська операція, під час якої спецпідрозділ КОРД затримав зловмисників. Наразі трьох чоловіків затримали в порядку ст. 208 КПКУ. Це - місцеві мешканці віком від 24-х до 53-х років», - уточнюється у повідомленні.

Також правоохоронці встановили всіх учасників події, їх діям буде надана правова кваліфікація.

За місцем проживання зловмисників поліцейські провели невідкладні обшуки та вилучили низку речових доказів, зокрема зброю та набої до неї.

За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) ККУ.

Наразі вирішується питання про оголошення зловмисника про підозри у вчиненні правопорушень. Запобіжні заходи їм обере суд.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на Київщині 10 невідомих на трьох машинах приїхали і напали на поліцейських, які складали адмінпротокол за п'яне водіння.

Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня на Київщині чоловік кинув у правоохоронців гранату і відкривав по них вогонь.