На Харківщині «тарифні» акції протесту пройшли в 14-ти населених пунктах

На Харківщині акції протесту проти підвищення цін на газ, транспортування газу та електроенергію пройшли в 14-ти населених пунктах, зокрема в обласному центрі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

«Заходи проти зростання тарифів пройшли 10 січня у Харкові та Балаклійському, Харківському, Зміївському, Вовчанському, Нововодолазькому, Чугуївському, Дергачівському, Лозівському, Богодухівському, Ізюмському, Золочівському, Валківському і Барвінківському районах», - зазначається в повідомленні.

Зокрема, близько 50 жителів Балаклеї перекрили рух транспорту на пішохідному переході на розі вулиць Центральної та Соборної.

У місті Люботин на площі Соборній майже 150 учасників акції підписали петицію проти підвищення тарифів. Також 15 місцевих жителів майже пів години перекривали рух транспорту по пішохідному переходу на трасі «Київ – Харків – Довжанський».

У Зміївському районі акції протесту пройшли у місті Зміїв, селищі Слобожанське та селах Таранівка і Лиман.

Біля Вовчанської державної районної адміністрації в мітингу проти підвищення цін на комунальні послуги взяли участь понад 70 громадян. Близько сорока хвилин рух транспорту по вулиці Соборній був обмежений.

Також акції протесту біля райдержадміністрацій пройшли у Новій Водолазі, Чугуєві, Дергачах, Лозовій, Богодухові, Ізюмі, Золочеві, на майданчику перед ЦНАП у Мерефі, на центральній площі у Валках, перед міською радою у місті Барвінкове, а також біля Харківської міської ради.

За даними поліції, в акціях протесту взяли участь понад 1000 осіб. Охорону публічного порядку здійснювали 220 поліцейських.

Як повідомлялося, 7 січня близько 40 громадян м. Валки на годину перекрили трасу Київ – Харків, виступаючи проти підвищення тарифів на газ.